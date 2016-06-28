'ABD'li ünlü rapçi 50 Cent gözaltına alındı'

Rap şarkıcısı 50 Cent'in Karayipler'deki St. Kitts ve Nevis Federasyonu'ndaki bir festivalde "uygunsuz dil" kullandığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Gerçek adı Curtis Jackson olan olan sanatçının, yaklaşık 40 bin izleyicinin bulunduğu festivalde söylediği bir şarkıda küfretmesi üzerine, grubundan bir kişiyle birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

Olay Cumartesi gecesi yaşandı.

Normal şartlarda pazar günü ülkeden ayrılmayı planlayan 50 Cent'in ülkeden çıkışına, ancak pazartesi günü yapılan duruşmadan sonra izin verildi.

50 Cent'in 20 bin dolardan fazla ceza ödediği belirtildi.

Eski bir İngiliz kolonisi olan ada ülkesinde, kamuya açık alanlarda kaba ve küfürlü dil kullanmak yasak.