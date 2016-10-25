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Yaşam

ABD'li ünlü insan hakları savunucusu hayatını kaybetti

1960'ta "Demokratik Toplum İçin Öğrenciler" hareketinin kuruluşunda yer alan Tom Hayden Vietnam Savaşı'nı protesto eden ve polisle çatışmaya giren bir grup gösterici arasında yer aldı

25 Ekim 2016 00:17

ABD'de 1960'larda savaş karşıtı eylemlerle üne kavuşan ve 8 göstericinin halkı isyana teşvikten yargılandığı "Chicago 8 davası"nın sanıklarından Tom Hayden yaşamını yitirdi. Hayden 17 yıl Hollywood aktristi Jane Fonda ile evli kalmıştı.

Michigan Üniversitesi'nde öğrenciyken 1960 yılında "Demokratik Toplum İçin Öğrenciler" hareketinin kuruluşuna iştirak eden, çevre, barış ve sivil hakların savunuculuğunu yapan Tom Hayden 1968'de Chicago'da Demokrat Parti kurultayında Vietnam Savaşı'nı protesto eden ve polisle çatışmaya giren bir grup gösterici arasında yer aldı.

ABD'de siyasi kurumlarda reforma gidilmesini savunan çok sayıda yazı kaleme alan Hayden, kariyeri boyunca 19 kitap yazdı ve baskıya hazırladı. Bu kitaplar arasında aktivist geçmişini anlatan "Reunion" da bulunuyordu. 

Kaliforniya meclisi ve senatosunda yaklaşık 20 yıl hizmet veren Hayden 1973 yılında Amerikalı oyuncu Jane Fonda ile evlendi. Çift 1990 yılında boşandı.

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