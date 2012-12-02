ABD'li ün oyuncu arkadaşlarının gözleri önünde intihar etti

Amerikan Profesyonel Futbol Ligi takımlarından Kansas City Chiefs'in oyuncularından Jovan Belcher, kız arkadaşını öldürdükten sonra, antrenörü ve takım arkadaşlarının gözleri önünde intihar etti.

NFL takımlarından Kansas City Chiefs'in savunma oyuncularından Jovan Belcher, önce kız arkadaşını öldürdü. Ardından da takımın maçlarını oynadığı Arrowhead Stadı’na gitti. Belcher, kendisi için bugüne dek yaptıklarından dolayı antrenörü ve genel menajere teşekkür ettikten sonra, takım arkadaşlarının önünde kendisini vurarak intihar etti.

Belcher'in intiharı, spor dünyasında şok etkisi yarattı. NFL yönetimine buna karşın, Chiefs'in, Carolina Panthers ile karşılaşacağı maçın iptal edilmeyeceğini söyledi. 3 aylık bir de çocukları olan Belcher ve kız arkadaşının, son haftalarda sık sık tartıştıkları söyleniyordu.

NFL'e 4 yıl önce adım attığı günler bu yana, Kansas City Chiefs'in tüm maçlarında oynayan Jovan Belcher 25 yaşındaydı. Belcher'in silahından çıkan kurşunla can veren Kassandra Perkins ise öldüğünde sadece 22 yaşındaydı.