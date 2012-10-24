T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sörfçü köpekbalığı kurbanı oldu

Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü kıyılarında 38 yaşındaki bir sörfçü uğradığı köpek balığı saldırısında öldü

24 Ekim 2012 12:50

ABD'nin California eyaletinde köpekbalığı saldırısına uğrayan 38 yaşındaki bir sörfçü hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü kıyılarında 38 yaşındaki bir sörfçünün uğradığı köpek balığı saldırısında öldüğü bildirildi.

Bölgede güvenlikten sorumlu yetkililer, saldıran köpekbalığının cinsini belirlediklerini ve diğer detayların soruşturulduğunu ifade etti.

Geçen ay büyük bir beyaz köpekbalığının görülmesi üzerine Sörf Sahili’nin yaklaşık 105 km uzaklığındaki Santa Barbara Limanı’na uyarı levhaları konulmuştu.

ETİKETLER

sörfçüköpekbalığıabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24