Sörfçü köpekbalığı kurbanı oldu

ABD'nin California eyaletinde köpekbalığı saldırısına uğrayan 38 yaşındaki bir sörfçü hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü kıyılarında 38 yaşındaki bir sörfçünün uğradığı köpek balığı saldırısında öldüğü bildirildi.

Bölgede güvenlikten sorumlu yetkililer, saldıran köpekbalığının cinsini belirlediklerini ve diğer detayların soruşturulduğunu ifade etti.

Geçen ay büyük bir beyaz köpekbalığının görülmesi üzerine Sörf Sahili’nin yaklaşık 105 km uzaklığındaki Santa Barbara Limanı’na uyarı levhaları konulmuştu.