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Yaşam
Deutsche Welle

ABD'li sinema sanatçısı Lauren Bacall öldü

Oscar ödüllü ABD'li film yıldızı Lauren Bacall, 89 yaşında hayatını kaybetti.

13 Ağustos 2014 12:19

Lauren Bacall'ın ölümü, dördüncü eşi olduğu Humphrey Bogart'ın ailesi tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

ABD medyasına yansıyan ilk bilgilere göre, Lauren Bacall felç geçirdikten sonra kurtarılamayarak can verdi.

Dumanlı sesiyle hafızalara kazınan Lauren Bacall, bakışlarından ötürü "vamp kadın" olarak da anıldı.

"Derin Uyku" (The Big Sleep), "Milyoner Avcıları" (How to Marry a Millionaire) ve "Şark Ekspresinde Cinayet" (Murder on the Orient Express) filmlerinin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla yapımda rol aldı.

Barbra Streisand'ın yapım ve yönetimini üstlendiği "Aşkın İki Yüzü" (The Mirror Has Two Faces) filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterildi.

2009 yılında kendisine Yaşam Boyu Başarı Oscar'ı takdim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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