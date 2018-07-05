ABD'li senatör: Türkiye, Suriye'deki varlığını derinleştirirse kendisini bir bataklıkta bulabilir

T24 Dış Haberler

Ankara'da geçen hafta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD’li Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki müdahalesini derinleştirmesi halinde Türkiye’nin kendisini bir ‘bataklıkta’ bulabileceğini söyledi.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Graham, Ankara ve Menbiç’e gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından gittiği Bağdat’ta Reuters’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’deki ABD varlığını desteklemeye devam etmesi gerektiğini savundu.

Ankara'daki temaslarında ABD'nin Suriye'den ayrılmasının sonuçlarının "iyi olmayacağını", bu nedenle bölgede kalmalarının Türkiye'nin avantajına olduğunu anlatmaya çalıştığını belirten ABD'li senatör, "Suriye'de Türk ordusunun yeni harekâtlara girişmesini de istemezsiniz, aksi takdirde kendinizi bir bataklıkta bulursunuz" diye ekledi.

Reuters'a konuşan ABD'li senatör Graham, YPG'lilerin Fırat'ın doğusunda, yani Menbiç'e yaklaşık 20 kilometrelik bir uzaklıkta konuşlanmasının "yeterli olması gerektiğini" söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesine karşı

Ankara ve Washington geçen ay, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak değerlendirdiği YPG'nin, Fırat'ın batısına geçmesini kırmızı çizgi olarak görüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da başlayan bir aylık hazırlık çalışmalarının bitiminin ardından YPG'lilerin 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlayacağını belirtmişti

Fırat Nehri’nin batısında yer alan Menbiç'te ABD'nin de askeri üssü bulunuyor. Ankara ile Washington arasındaki anlaşma kapsamında Türk ve ABD birlikleri geçen aydan beri Menbiç'in çevresinde devriye geziyor.

Graham ve beraberindeki Demokrat senatör Jeanne Shaheen, Menbiç ziyareti sırasında kentin kontrolünü elinde bulunduran askeri yetkililerle bir araya gelmişti. Senatörler, Menbiç Askeri Konseyi'nden komutanlara, Amerikan askerlerinin bölgede kalmasının önemi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendireceklerini belirtmişlerdi. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerinden Graham, "Başkan Trump'a, size yardımcı olmak için burada kalmamızın önemli olduğunu söyleyeceğim. Sizler ABD'nin dostlarısınız ve biz buradan ayrılırsak korkunç olur" demişti.

Menbiç'ten önce Türkiye'deydi

Cumhuriyetçi senatör Graham ve Demokrat senatör Shaheen, ABD Kongresi'nde, Ekim 2016'dan bu yana Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınması halinde Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesi konusundaki çalışmalarıyla biliniyor.

TIKLAYIN - Pastör Brunson'ın serbest bırakılması ve F-35 anlaşmasının iptali için çalışan ABD'li senatörler Türkiye'de

Güney Carolina Senatörü Graham, geçtiğimiz haftalarda ABD Senatosu’nda kabul edilen ve “F-35 savaş uçaklarının satışının, Donald Trump yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alarak NATO'yu tehdit etmediğini ve ABD vatandaşlarını tutuklamadığını ispatlamasının ardından gerçekleşebilmesini” garanti altına alan bir bölüm barındıran Ulusal Yetkilendirme Yasası’nın (NDAA) sponsorlarından biriydi.

NDAA’de ‘Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması halinde F-35 satışının engellenmesine’ yönünde yapılan değişiklik önerisinde imzası olan isimlerden biri de New Hampshire Senatörü Shaheen'di.