Pastör Brunson'ın serbest bırakılması ve F-35 anlaşmasının iptali için çalışan ABD'li senatörler Türkiye'de

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile senatörlerin AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmesi, yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhuriyetçi senatör Graham ve Demokrat senatör Shaheen, ABD Kongresi'nde, Ekim 2016'dan bu yana Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınması halinde Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesi konusundaki çalışmalarıyla biliniyor.

Güney Carolina Senatörü Graham, geçtiğimiz haftalarda ABD Senatosu’nda kabul edilen ve “F-35 savaş uçaklarının satışının, Donald Trump yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alarak NATO'yu tehdit etmediğini ve ABD vatandaşlarını tutuklamadığını ispatlamasının ardından gerçekleşebilmesini” garanti altına alan bir bölüm barındıran Ulusal Yetkilendirme Yasası’nın (NDAA) sponsorlarından biriydi.

NDAA’de ‘Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması halinde F-35 satışının engellenmesine’ yönünde yapılan değişiklik önerisinde imzası olan isimlerden biri de New Hampshire Senatörü Shaheen'di.