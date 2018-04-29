ABD'li Senatör John McCain'e beyin kanseri teşhisi

ABD'de, Cumhuriyetçi Senatör John McCain'e beyin kanseri teşhisi kondu. Senatörün ofisinden yapılan açıklamada McCain'in çeşitli tedavi yöntemlerini incelemekte olduğu belirtildi.

McCain'in doktorlarına göre bu seçenekler içinde kemoterapi ve radyasyon da bulunuyor. 80 yaşındaki politikacı şu anda evde dinleniyor.

Tümör, McCain'in geçen hafta gözündeki bir kan pıhtısını aldırdığı sırada fark edildi.

McCain'in 32 yaşındaki kızı Meghan, ailenin bu gelişmeyle şoke olduğunu söyledi ve ekledi: "Bunu da bir diğer mücadele olarak görüyor. Ama pes etmeyecek. Çünkü hiçbir şey onu pes ettirmedi".

Vietnam gazisi olan McCain, donanma pilotu olarak katıldığı savaşta savaş uçağının düşmesi sonucu esir düşmüş ve beş yıl boyunca savaş esiri olarak tutulmuştu.

2008 yılında Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan McCain, seçimi Obama karşısında kaybetmişti.

McCain, savaş esirliği sırasında kendisine yapılan işkencelerden ötürü kollarını baş seviyesinin üzerine kaldıramıyor.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde McCain'i aşağılayan açıklamalar yapmış, Senatör'ün "bir savaş kahramanı olmadığını" söylemiş ve "Ben esir düşmemiş kişileri severim" demişti.