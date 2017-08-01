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Dünya

ABD'li savunma yetkilisi: Kuzey Kore çok olağan dışı denizaltı faaliyeti içinde

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin cuma günü bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmişti

01 Ağustos 2017 17:37

ABD Savunma Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, cuma günü yaptığı kıtalararası balistik füze denemesini izleyen birkaç gün içinde Kuzey Kore'nin "çok olağan dışı ve daha önce görülmemiş seviyelerde" denizaltı faaliyetleri yürüttüğünü'' tespit edildiğini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre yetkili, Kuzey Kore'nin aynı zamanda pazar günü Sinpo'daki askeri tersanede "fırlatma denemesi" yaptığına dikkati çekerek, söz konusu fırlatma denemesinin temmuzda yapılan üçüncü, bu yıl yapılan dördüncü deneme olduğunu vurguladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin cuma günü bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü açıklamıştı.

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