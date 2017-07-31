Trump'tan Çin'e Kuzey Kore tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi karşısında 'sessiz' kalmasıyla ilgili ''Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı'' dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz yıllık yüzlerce milyar dolarlık ticaretlerini yapmalarına müsaade ettiler ancak onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi."