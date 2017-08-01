ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin denediği balistik füzenin Japon denizine düşmesiyle ilgili olarak '"meseleyi halledeceklerini" söyledi.

Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Trump, "Kuzey Kore'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Beyaz Saray'ın yeni Genel Sekreteri John F. Kelly'i kabineye tanıttığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yapan Trump, John F. Kelly için de "Mükemmel işler çıkaracağından hiç şüphem yok" yorumunu yaptı.

Kuzey Kore geçtiğimiz cuma günü, bu yıl 14. kez füze denemesi yapmış ve 2. ICBM (kıtalararası balistik füze) denemesini gerçekleştirmişti.