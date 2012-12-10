ABD'li şarkıcı Rivera'nın bindiği uçak düştü

Meksika'nın kuzeyinde küçük bir yolcu uçağı düştü. Yolculardan kurtulan olmazken, şarkıcı Jenni Rivera'nın da uçakta bulunduğu öğrenildi.

Monterrey'den Toluca'ya gitmek için havalanan küçük bir uçakla irtibat, kalkışından 10 dakika sonra kesildi.

Olayın ardından yapılan aramalarda uçağın enkazı Sierra Madre Oriental bölgesinde bulundu.

Uçakta bulunan 7 yolcudan kurtulan olmadığı bildirildi. Uçakta Meksika asıllı ABD’li şarkıcı Jenni Rivera'nın da olduğu öğrenildi.

Jenni Rivera, kısa bir süre önce Meksika'da "Yılın Sanatçısı" ve "Yılın Albümü" ödüllerini almıştı.