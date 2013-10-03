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Kültür-Sanat

ABD'li romancı Tom Clancy hayata veda etti

Yapıtları gerçekçiliği ve teknik detaylara gösterdiği özenle dikkat çeken Clancy, aynı zamanda askeri ve teknolojik konularla ilgili bir dizi belgesel yapmış; adına pek çok bilgisayar oyunu çıkmıştı

03 Ekim 2013 01:08

Casusluk ve askeri-politik macera türünde romanlarıyla tanınan Tom Clancy 66 yaşında öldü.
 Romanları en çok satanlar listelerinden inmeyen Clancy'nin mal varlığı 2002 yılında Forbes tarafından 47,8 milyon dolar olarak tahmin edilmişti.
Tom Clancy, 12 Nisan 1947'de, ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde doğdu.
Clancy Loyola College üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü.
Clancy ABD Ordusu'nda görev yapmak için başvuruda bulundu, ancak görme bozukluğu sebebiyle orduya alınmadı.
Yazarlığa adım atmadan bir süre sigortacılık yapan Clancy, 1993 yılında bir grup yatırımcı ile ortak olarak ABD Büyük Beyzbol Ligi'nde mücadele edenBaltimore Orioles beyzbol takımını satın aldı.
Clancy bu takımın halkla ilişkiler yöneticiliğini de yürütüyordu.
1996 yılında bilgisayar oyunları yapımcısı Red Storm Entertainment'ı kuran Tom Clancy, bu firma bünyesinde konusu ve karakterleri kendisi tarafından geliştirilen çok sayıda başarılı oyuna imza attı. 2008 yılında, Tom Clancy'nin isim hakları, Fransız bilgisayar oyun yapımcısı Ubisoft tarafından açıklanmayan bir meblağ karşılığı satın alındı. Bilgisayar ve çeşitli konsollara yönelik, 1990'dan bugüne dek tam 41 adet Tom Clancy oyunu çıktı.
Yapıtlarında ABD'ye düşman ülkeler olarak genellikle Sovyetler Birliği/Rusya, Çin, Hindistan, Japonya ve İran'a yer veren Clancy, buna karşılık İngiltere, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı ABD'nin yakın ve sadık müttefikleri olarak betimledi.
En ünlü romanlarından bazıları: Kızıl Ekim (The Hunt for Red October), Tehlikeli Oyunlar (Patriot Games), Beyaz Tehlike (Clear and Present Danger), Onur Borcu (Debt of Honor) ve Kesin Emirler (Executive Orders).
Tom Clancy, kendi yazdığı romanlar haricinde benzer konulu bir dizi romana danışmanlık yapmış ve bu romanların kendi ismi altında yayımlanmasına onay vermiştir. Clancy, askeri ve teknolojik konularla ilgili bir dizi belgesel de yaptı.

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