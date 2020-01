ABD‘li rock yıldızı Tom Petty hayatını kaybetti

ABD'nin Rock efsanelerinden biri olan Tom Petty'nin pazartesi günü ABD'nin Kaliforniye Eyaleti'ne bağlı Malibu'da kalp krizi geçirdiği ve Los Angeles‘ta kaldırıldığı hastanede dün akşam yaşama veda ettiği bildirildi.

Petty'nin kızı: Babamın öldüğünü nasıl haber yaparsınız?

Sanatçının resmi ölüm haberi konusunda ise tartışma çıktığı öğrenildi. Önce "TMZ" adlı internet sitesi ile Amerikan televizyon kanalı CBS Petty'nin ölüm haberini duyurmuştu. Bunun üzerine sanatçının kızı Annakim Violette Petty'den öfkeli bir tepki gelmişti. Instagram'da paylaştığı mesajda Violette Petty, "Babamın öldüğünü nasıl yayınlama cüretinde bulunabilir siniz?" diye yazmıştı. Bunun üzerine medya Petty'nin ölümüne ilişkin haberleri geri çekmişti.

Hit parçası "American Girl"

Petty, ünlü grubu The Heartbreakers ile bundan bir ay önce muhteşem bir veda turnesini tamamlamıştı. Grup Hollywood Bowl adlı açık hava sahnesinde biletleri tükenmiş olan son üç konser ile hayranlarının karşısına çıkmış ve Petty bu konserlerde ilk ve en ünlü bestesi olan "American Girl" adlı parçasını seslendirmişti.

ABD'nin ikinci ulusal marşı

Petty'nin diğer hit parçaları arasında, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ABD'nin ikinci ulusal marşı haline gelen "I Won't Back Down", "Don't Come Around Here No More" ve "Free Fallin" de bulunuyor. Tom Petty'nin 40 yıldan fazla süren bir müzik kariyeri var. Florida'ya bağlı Gainesville'de doğan solist ve gitarist sanatçı Heartbreakers grubu ile ünlü oldu, ancak çok sayıda solo albüme de imzasını attı.

Geçen Şubat ayında yaşam boyu başarı ödülü Grammy'e layık bulunan Petty, böylece kendilerine çok şey borçlu olduğu Chuck Berry gibi siyah Amerikalı sanatçılarla aynı düzeye gelmiş oldu. Ancak onun neslinden birçok Rock sanatçısı gibi Petty de Rock ‘n‘ Roll'ü 1964 yılında televizyonda bir şov programına çıkan Beatles grubu üzerinden keşfetti. Medyanın önemini kavrayan sanatçı o tarihten itibaren siyahi müziği beyazların radyosunda kabul ettirmek için kendi kendine yemin etti.

Traveling Wilburys

Petty 80'li yıllarda Traveling Wilburys adlı grupta yer aldı. Gruba Beatles'dan George Harrison ve Bob Dylan gibi sanatçılar da dahildi. Ancak grubta yer alan Roy Orbison'ın ölümü üzerine projenin ömrü uzun olmadı.

Petty tüm yaşamı boyunca depresyon ve uyuşturucu sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Bestelerinin konusunu çoğunlukla ABD'nin küçük kentlerindeki insanların yaşamı, ümitleri ve hayal kırıklıkları oluşturdu.

