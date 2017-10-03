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Kültür-Sanat

ABD'li rock müzik sanatçısı Tom Petty hayatını kaybetti

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ABD'li rock müzik sanatçısı Tom Petty, 66 yaşında hayatını kaybetti

03 Ekim 2017 12:39

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ABD\'li rock müzik sanatçısı Tom Petty, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Malibu\'daki evinde bilinci kapalı halde bulunan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tom Petty’nin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Tom Petty’nin grubu Tom Petty and the Heartbreakers’ın menajeri Tony Dimitriades de yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının zamansız bir şekilde hayatını kaybettiğini belirtirken, “Tom Petty bu sabah erken saatlerde Malibu’daki evinde kalp krizi geçirdi ve UCLA Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Ailesi, grup arkadaşları ve dostları yanındayken saat 20.40’ta huzur içinde öldü” ifadesini kullandı.
Tom Petty, birkaç gün önce Twitter hesabından, \"Son 40 yıldır bizi destekleyen herkese teşekkürler. Siz olmadan biz olmazdık\" paylaşımını yapmıştı.

(FOTOĞRAF)
 

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