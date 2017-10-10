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Yaşam

ABD'li oyuncu, metroda bir yolcuyu raylara itti!

ABD’li oyuncu Keira Keeley, 57 yaşındaki Leonore Gonzalez adlı bir vatandaşı New York metrosunda kasıtlı olarak raylara itmekle suçlanıyor

10 Ekim 2017 20:29

Brodway oyunlarıyla ünlenen ve birkaç televizyon dizisinde yer alan Keira Keeley’in (35), New York’ta Union Square metro durağında ayakta bekleyen bir yolcuyu tren raylarına ittiği iddia edildi. The Post gazetesine konuşan yetkililer, olayın cumartesi günü yerel saatle 12.15’te meydana geldiğini aktardı.

İddiaya göre, Keeley, New York’un Bronx bölgesinde yaşayan ve peronda bekleyen Leonore Gonzalez’e yaklaşarak arkasından raylara doğru itti. Polis kaynakları, sendeleyen Gonzalez’in bir sütuna tutunarak ray hattına düşmekten son anda kurtulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, tren yaklaştığı sırada Keeley’nin, Gonzalez’i kasıtlı olarak ray hattına ittiğini aktardı.

Gonzalez’in sağ el bileği ve dirseği ile itilmeye bağlı olarak bir sırt ağrısı bulunuyor.

Bağrışmalar üzerine yerine gelen bir polis memuru, oyuncu Keira Keeley’i tutukladı. Keeley, Gonzalez’i daha önce hiç tanımadığını ve düşmek üzereyken ona yardım etmek istediğini aktardı. Olay sırasında çok alkollü olduğunu itiraf eden Keeley, Gonzalez’i ittiği iddialarını reddetti. Keeley, kasıtlı olarak birine zarar vermek suçundan 7,500 dolar para cezasına çarptırıldı.

Olayla ilgili bir görüntü kaydı bulunmazken, polis tren operatörleriyle de durumu görüştü.

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