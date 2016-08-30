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Yaşam
BBC Türkçe

ABD'li oyuncu Gene Wilder hayatını kaybetti

İki kez Oscar'a aday gösterilen Wilder'a 1999 yılında Hodgkin dışı lenfoma (HDL) teşhisi konmuştu

30 Ağustos 2016 02:33

Willy Wonka ve Çikolota Fabrikası'nda Johnny Depp'ten önce Wonka'ya hayat veren Gene Wilder, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Wilder, The Producers, Blazing Saddles ve Young Frankenstein gibi filmlerdeki başarılı performanslarıyla tanınıyordu. Ancak sinema severler Gene Wilder'ı 'Yeni Hollywood' olarak adlandırılan dönemin başlangıç filmi sayılan Arthur Penn'in yönettiği 1967 yapımı Bonnie & Clyde filmindeki Eugene Grizzard karakteriyle tanıdı.

İki kez Oscar'a aday gösterilen Wilder'a 1999 yılında Hodgkin dışı lenfoma (HDL) teşhisi konmuştu.

Gene Wilder kimdir?

11 Haziran 1933 doğumlu Amerikalı aktör, film yönetmeni, senarist ve yazar  Gene Wilder, Mel Brooks ile yaptığı The Producers, Blazing Saddles ve Young Frankenstein filmleriyle tanınıyordu. Wilder, 'Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası', 'Bana Göz Kulak Ol', 'Yapımcılar', 'Beni Deli Etme', 'Seks Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey', 'Bonnie ve Clyde' gibi filmlerde oynamıştı. Müzikal bir film olan ''Willy Wonka & the Chocolate Factory'' 'de Willy Wonka karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, University of Iowa'da Communication and Theatre Arts mezunudur. Wilder birçok tiyatro oyunu ve TV dizisinde de rol almıştı.

Oyuncu hayatı boyunca iki kez Oscar'a aday olmuştu. Wilder'a 1989 yılında hodgkin olmayan lenfoma teşhisi konmuştu. Oyuncunun akrabaları, Wilder'ın Pazar günü Connecticut'ta Alzheimer'a bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İki kez Oscar'a aday gösterilen Wilder 1989 yılından bu yana Hodgkin dışı lenfoma (HDL) hastalığıyla mücadele ediyordu.

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