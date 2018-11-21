'ABD'li misyoner', yerliler tarafından ok ve yayla öldürüldü

Hindistan'ın Andaman ve Nicobar adalarını ziyaret eden ve 'misyoner' olduğu ifade edilen bir ABD vatandaşı, bölgede yaşayan koruma altındaki yerli kabile üyeleri tarafından öldürüldü.

Adamı Kuzey Sentinel Adası'na tekneyle götüren balıkçılar, adamın yerliler tarafından ok ve yayla öldürüldüğünü söyledi.

Hindistan basınında ABD vatandaşının aslında John Allen Chau adında bir misyoner olduğuna dair de haberler yer aldı.

Andaman Adalarında yaşayan yerli kabileler, dünyadan tamamen kopuk bir yaşam sürüyor. Yerli halkla temasa geçmek de yasalara aykırı. Kabilenin 50 ila 150 üyesinin olduğu tahmin ediliyor.

ABD vatandaşını yasaları çiğneyerek adaya götürmekle suçlanan yedi balıkçı gözaltına alındı.

Yargı önüne çıkarılamıyorlar

Hindistan hükümeti 2017'de çıkardığı bir yasal düzenlemeyle Andaman kabilesinin fotoğraflarının çekilmesini de yasaklamıştı.

Bu yasal düzenlemeler nedeniyle ABD'li misyoneri öldüren yerli kabile halkının polis tarafından yakalanıp yargı önüne çıkarılması da mümkün olmuyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Hint bir yetkili "Yerliler ok atmaya başlamış ancak buna rağmen ilerlemeye devam etmiş. Balıkçılar, yerlilerin adamın boynuna ip dolayıp bedenini sürüklediklerini gördüklerini anlatıyor. Korkup kaçmışlar" dedi.

BBC Hintçe Servisi'nden Subir Bhaumik, "Polis için zor bir iş. Yerlileri gözaltına dahi alamazlar. Yasalara aykırı" diyor.

Andaman kabilelerinin korunması için dünya çapında yürütülen kampanyalar bulunuyor.

Jarawa ve Sentinelese olarak adlandırılan iki kabile hâlâ avcı-toplayıcı halklar olarak yaşıyorlar.

Dış dünyayla temasa geçmeleri halinde salgın hastalıklara yakalanıp ölebilecekleri uyarıları yapılıyor.

Kabile halklarının bağışıklık sisteminin basit nezle virüslerine karşı dahi savunmasız olabileceği düşünülüyor.