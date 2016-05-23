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Gündem

ABD'li komutan Kobane'den sonra Ankara'da; gündem Rakka operasyonu

ABD'li komutanın anagündem maddesinin IŞİD’in merkezi Rakka’ya düzenlenecek operasyonu olacağı belirtiliyor

23 Mayıs 2016 13:46

Önceki gün Kobane’de de PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile görüşen ABD'li komutan Joseph Votel, sürpriz bir şekilde Türkiye'ye geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel’in, sürpriz bir şekilde Ankara’ya geldiği öğrenildi. General Votel'in Kobane ziyareti sırasında Rakka operasonuyla ilgili SDG'ye gerekli desteği vereceğini açıklamasının ardından bugün Ankara'daki gündeminde Rakka operasyonu olduğu belirtildi. 

 

Dün Kobane'de bugün Ankara'da

 

Hürriyet’ten Uğur Ergan'ın haberine göre General Votel, dün gece geç saatlerde Ankara’ya geldi. Votel’in bugün Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Votel önceki gün Suriye’nin Rojava bölgesinde Kobane’de de PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile görüşmüştü. General Votel, Rakka operasyonuna başlanması durumunda ellerinden gelen desteği kendilerine sunacağını da söyledi” diye konuşmuştu.

 

Rakka'ya yönelik operayona destek

 

Votel’ın ziyareti ABD’den bugüne kadar Suriye’nin Rojava bölgesine gerçekleştirilmiş en üst düzey askeri ziyaret olmuştu. Votel’in, görüşmelerinde özellikle IŞİD’in merkezi Rakka’ya düzenlenecek operasyonun anagündem maddesi olacağı belirtiliyor. Ankara’nın gündeminde ise Rakka’ya yönelik bir operasyona katkı sağlamak yok.

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