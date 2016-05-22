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ABD’li üst düzey komutan Kobanê’de

"İki tarafın askeri ilişkileri daha da güçlenecek"

22 Mayıs 2016 20:44

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki Rojava’yı ziyaret ederek, Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) görüştü.

DHA’nın haberine göre görüşmede IŞİD’in merkezi olarak bilinen Rakka’ya düzenlenecek operasyon konuşuldu.10 ABD’li gazeteci ve iki helikopterle Rojava kantonunda bulunan Kobanê’ye giden Votel, ardından Cizire kantonuna geçti.

ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD’le mücadele koalisyonu nezdindeki daimi temsilcisi Brett McGurk, daha önce de 30 Ocak’ta Kobanê’ye ziyarette bulunmuş, Kürtlerin IŞİD’e karşı verdiği mücadeleyi övmüştü.

Geçen hafta Kobanê’yi bir kez daha ziyaret eden McGurk, PYD ve Rakka operasyonunun ayrıntılarını konuşmuştu.

 

"İki tarafın askeri ilişkileri daha da güçlenecek"

 

Aralarında Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) de bulunduğu DSG komutanlarından Dijwar Xebat “Görüşmede bir çok konu görüşüldü. General Joseph de gerekli olan neyse yapacaklarını ve Rojava’ya da gerekli yardımları sunacaklarını belirtti. Her iki tarafta gerçekleşen görüşmede askeri ilişkilerini daha da güçlendireceği kararına vardı. General Votel, Rakka operasyonuna başlanması durumunda ellerinden gelen desteği kendilerine sunacağını da söyledi” diye konuştu.

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