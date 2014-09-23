ABD'li Jasmine Tridevil ameliyatla 3'üncü bir göğüs taktırdı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Jasmine Tridevil adlı bir kadın ameliyat oldu ve üçüncü bir göğüs taktırdı.Televizyon yıldızı olmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki Tridevil, “Total Recall” (Gerçeğe Çağrı) filmindeki 3 göğüslü kadından etkilendi.

Radikal'de yer alan habere göre, "ameliyat için birçok cerrah ile görüştüğünü" söyleyen Tridevil, "başlarda hiçbir doktorun olumlu yaklaşmadığını" söylüyor. Normal göğüs ameliyatı için büyütme implantları kullanırken Jasmin Tridevil’de tamamen yeni bir göğüs yapıldı.

Daha sonra bir doktorla anlaşmayı başaran Tridevil’in ameliyatı, 20 bin dolar tutmuş. Yaşadıklarını anlattığı bir Youtube videosu yayınlayan kadın, aynı zamanda bir de kamera ekibi tuttu. Ekip Tridevil’i gittiği her yerde izliyor ve hayatından yola çıklarak bir ‘Reality Show’ hazırlanırsa diye, sürekli görüntü alıyor.

Tridevil MTV ile anlaşıp, bu görüntülerin bir şovda kullanılmasını hedefliyor. Ameliyatın parasını henüz ödemeyen Tridevil, eğer böyle bir anlaşma sağlanırsa, elde edeceği gelir ile doktorunun parasını ödemeyi planlıyor.