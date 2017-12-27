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Bilim / Teknoloji

ABD'li Geoscience Araştırma Enstitüsü, Nuh'un gemisini Ağrı Dağı'nda arıyor

Evanjelik grup, Ağrı Dağı çevresinde tahta parçaları toplamış, bunların 4 bin 800 yaşında olduğunu ileri sürmüştü

27 Aralık 2017 17:55

Bir kilisenin finanse ettiği ABD merkezli Geoscience Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacı Raul Esperante, Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarını Ağrı Dağı çevresinde olduğuna inanıyor. Esperante, bu amaçla Türkiye’ye gelmeyi planladığını söyledi. 

Hürriyet’in haberine göre, 2010 yılında Hıristiyan Evanjeliklerden oluşan 100 kişilik bir grup, Ağrı Dağı çevresinde incelemeler yapmıştı. Çinlilerin ve Türklerin aralarında bulunduğu grup, dağın yakınlarında Nuh’un Gemisi’ne ait olduklarını düşündükleri bazı tahtalar toplamıştı. Evanjelik grup üyeleri, bir süre sonra yaptıkları açıklamada bu tahtalara karbon testi yaptıklarını ve bunların 4 bin 800 yaşında olduğunu iddia etti. Ardından bu tarihin Nuh'un Gemisi’nin denize açıldığı anlatılan dönemle örtüştüğü belirtildi.

Ancak bilim dünyasının bu iddiaları reddettiği aktarılırken, Oxford Univesitesi’nden Antik Tarih öğretim üyesi Nicholas Purcell'in söz konusu evanjelik grupların söylemlerini, “her zamanki saçmalık” olarak nitelediği söylendi. Habere göre İngiliz arkeolog Mike Pitt, evanjelik araştırmacıların ikna edici bir kanıt bulamadığını söyledi.

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