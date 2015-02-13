ABD'li gazeteci haber merkezinde ölü bulundu

New York Times köşe yazarlarından David Carr, gazetenin haber merkezinde yere yığılmış halde bulunduktan sonra Manhattan'daki St. Luke’s-Roosevelt Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hürriyet'te yer alan haberine göre, hayatını kaybettiği açıklanan Carr'ın ölüm nedeni belirtilmedi.
Carr yaşamını yitirdiği gün New York'ta; NSA eski analisti Edward Snowden, gazeteci Glenn Greenwald ve Snowden'ın NSA belgelerini sızdırmasıyla ortaya çıkan skandalı konu alan "Citizenfour" belgeselinin yönetmeni Laura Poitras'ın katıldığı bir paneli yönetmişti.