2014 yılında 66 gazeteci öldürüldü

Sınırsız Gazeteciler Örgütü (Reporters Without Borders) 2014 yılı içinde 119 gazetecinin kaçırıldığını, 178’inin cezaevinde olduğu ve 66’sının ise öldürüldüğünü açıkladı.

Sınırsız Gazeteciler Örgütü’nün 2014 Raporu’nda basın çalışanlarının polis ve devlet tarafından şiddet ve tehdide maruz kaldığı ülkelerin başında Ukrayna ve Venezuela ile birlikte 117 vakayla Türkiye de bulunuyor. Raporda, Türkiye polisinin 2013 yılındaki eylemlerde basın çalışanlarıyla beraber halka yönelik orantısız şiddet kullandığı ifade edildi.

Zete.com’da yer alan habere göre, dünya genelinde gazeteci kaçırma olaylarında ise geçen yıla oranla yüzde 37 artış gözlemlenirken, Ukrayna, Libya, Suriye bu konuda listenin en üstünde yer alıyor. Kaçırılan gazeteciler içinde Ukrayna 31, Libya 29, Suriye 27, Irak 20 gazeteciyle sıralamayı takip eden ülkeler oldu. Halen 40 civarında gazetecinin ise kriz bölgelerinde kaçırılarak rehin tutulduğu tahmin ediliyor.

Amerikalı gazeteciler Steven Sotloff, James Foley IŞİD teröristleri tarafından canlı yayında barbarca katledilmeleri basın çalışanların kriz bölgelerinde görevleri çok tehlikeli olarak nitelendirildi. Ayrıca Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri Sardar Ahmad ve Alman foto muhabiri Anja Niedringhaus Afganistan’da öldürülmesine ilave olarak Suriye, Irak, Libya, Ukrayna, Gazze şeridi de gazeteciler için en tehlikeli bölgeler olarak gösterildi.

Raporda, son 9 yıl içinde ölen gazeteci sayısının 720’ye çıktığı bildirildi. 8 Aralık 2014 gününe kadar dünyada 178 gazetecinin cezaevinde bulunduğu kaydedildi.