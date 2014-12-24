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Yaşam
Deutsche Welle

Bu yıl 60 gazeteci öldürüldü

2014 yılında dünya genelinde en az 60 gazetecinin görev başında hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

24 Aralık 2014 17:52


New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yayınladığı rapora göre bu yıl görevleri başındayken 60 gazeteci öldürüldü. Ölen gazetecilerin yarısının Ortadoğu ülkelerinde bulunduğu bildirildi.

Suriye ise çalışma koşullarının en tehlikeli olduğu ülke olarak bildirildi. 2011 yılından bu yana toplamda 79 gazetecinin hayatını yitirdiği Suriye, bu yıl da üst üste üçüncü kez gazeteci ölümlerinin en çok yaşandığı ülke oldu.

2014'te Suriye'de toplam 17 gazeteci öldü. Terör örgütü IŞİD tarafından kaçırılıp kafaları kesilerek öldürülen ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotlof da Suriye'de ölen gazetecilere arasında.

İsrail'in temmuz ve ağustos aylarında askeri operasyon düzenlediği Gazze Şeridi de gazeteciler için tehlikeli yerler arasında. Gazze'deki çatışmalarda 7 gazeteci öldü. Irak'ta 5, Ukrayna'da da 5 gazeteci hayatını kaybetti.

2013 yılında toplam 70 gazeteci görev başında hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YorkGazetecileri Koruma KomitesiOrtadoğuSuriyeIŞİDABDJames FoleySteven SotlofGazzeUkraynaDeutsche Welle Türkçe dpa/AP BS/TY

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