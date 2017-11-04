ABD'li Dr. Hashmi: Yapay zeka hekimlerin yerini alabilir

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da düzenlenen 43\'üncü Ulusal Hematoloji Kongresi\'nde konuşan ABD\'li Dr. Shahrukh Hashmi, yakın gelecekte yapay zekanın patoloji ve radyoloji gibi uzmanlık dallarında hekimlerin yerini alabileceğini söyledi.

Türk Hematoloji Derneği (THD) tarafından düzenlenen 43\'üncü Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya\'nın turizm bölgesi Belek\'teki bir otelde başladı. Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan kongrenin konuklarından ABD\'li Dr. Shahrukh Hashmi, yapay zeka olarak anılan karar verici yazılımların hematoloji-onkoloji alanlarında nasıl bir etki yaratabileceği konusunda bilgi verdi. Yaptığı sunumda, yapay zeka yazılımlarıyla çalışan bilgisayar programlarından yakın gelecekte hastalar hakkındaki tüm muayene ve laboratuvar bulgularını girerek tanı ve tedavi önerisi alınabileceğini belirten Dr. Hashmi, yapay zeka programlarının klinik çalışmalar için uygun olabilecek hastaların belirlenmesinde kullanılmaya başlandığını bildirdi.

YAPAY ZEKANIN FAYDALARI

Dr. Shahrukh Hashmi, yapay zekanın löseminin nasıl gideceğine yönelik etkin yanıtlar verebileceğini de söyledi. Bu bilgi birikiminin devam etmesi halinde birkaç yıl sonra patoloji ve radyoloji uzmanlık dallarında hekimlerin yerine yapay zekanın alabileceğini savunan Dr. Hashmi, şöyle konuştu:

\"Son derece yeni bir gelişme, az sayıda insan bunu biliyor. Yapay zeka, lösemi tanısı için kemik iliği biyopsi raporlarını okuyabilecek. Yapay zeka okumakla kalmıyor, materyalden bir şey öğrenerek, bir patoloğun tüm öğrenme sürecini, kısa sürede öğrenebiliyor. Saniyeler içinde bu bilgileri tanımlıyor. Ancak bir kanser hastasının yapay zeka ile konuşmak isteyeceğini zannetmiyorum. Yapay zeka ile hekim arasında ikilem olduğu zaman ise her zaman insanın kararı önemli. Makineler duyguları işin içine katamaz.\"

\"HEKİMİN YERİNE GEÇMEYECEKTİR\"

THD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Muzaffer Demir de yapay zekanın insanlara yardımcı olabileceğini ama hiç kimsenin mimiği olmayan biri ile konuşmak istemeyeceğini söyledi. Yapay zekanın hekimin yerine geçemeyeceğini belirten Prof.Dr. Demir, şöyle konuştu:

\"Elbette daha doğru tanıda yapay zeka yardımcı olacaktır. İyi bir hekimin farklı bilgileri kıyaslaması yapay zekayla kısa sürecektir. Kısa zamanda bir teşhis ve tanıya yardımcı olacaktır. Tanı olduktan sonra hekim daha doğru karar verebilir. Cihaz insanın yüzüne bakmayacak. Ama yıllar sonra ne olacağını bilmiyoruz. Tıbba büyük destek olacaktır ama hekimin dokunması, konuşmasının yerine geçmeyecektir diye düşünüyorum.\"

KAN KANSERİNİN TEDAVİ MALİYETİ DAHA FAZLA

Prof. Dr. Muhlis Cem Ar ise Avrupa\'da kan hastalıklarının yaklaşık 80 milyon insanı etkilediğini söyledi. AB\'de kan kanserinin akciğer, göğüs ve kolorektal kanserlerden sonra dördüncü en maliyetli kanser türü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ar, \"Sadece sağlık harcamalarına bakıldığında kan kanseri göğüs kanserlerinden sonra ikinci sıradadır. Kan kanseri tanısında kişi başına düşen maliyetin bütün kanser türlerinin ortalama maliyetinden iki kat daha fazla olduğu gösterilmiştir. Tedavi maliyetlerinde düşüş sağlayacak en önemli kalem ilaç maliyetleridir. Dolayısıyla mevcut ilaçların muadillerinin üretilmesi piyasada rekabetin artmasına yol açarak ilaç fiyatlarının ucuzlamasına, dolayısıyla sağlığa ayrılan bütçe yükünün hafiflemesine neden olacaktır\" diye konuştu.

DÜŞÜK MALİYET İÇİN KALİTELİ MUADİL İLAÇ ÜRETİLMELİ

Türkiye\'de toplam sağlık harcamalarının 2017 içinde 75 milyar lira olmasının beklendiğini anlatan Prof. Dr. Ar ise şöyle konuştu:

\"SGK verilerine göre, ilaç harcamalarının toplam sağlık bütçesinden aldığı pay son 10 yıl içinde yüzde 45\'lerden yüzde 30\'lara kadar inmiş ve yüzde 28\'lik Avrupa Birliği oranına yaklaşmış görünmektedir. 2017 yılı içinde ilaca ödenen paranın yaklaşık 25 milyar TL olması öngörülmüştür. Türkiye\'de kanser tedavisine yapılan harcamanın 10-12 milyar lira olduğu dikkate alınırsa, bu alanda kaliteli muadil ilaçların ülke içinde üretimi ile sağlanacak rekabet ve elde edilecek fiyat düşüşünün önemi daha iyi anlaşılacaktır.\"



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