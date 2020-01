ABD'li cazcı B.B. King öldü

Kızı, B.B. King'in Las Vegas'taki evinde uyurken yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uzun

yıllardır diyabet rahatsızlığı bulunan sanatçı, şikayetlerinin artması üzerine hastaneye

kaldırılmıştı.

Asıl adı Riley B. King olan sanatçı, 16 Eylül 1925

tarihinde, Mississippi eyaletinde bir

pamuk tarlasında dünyaya geldi.

Çocukluğunda kilise korolarında görev aldı. Gitar çalmayı bir papaz olan amcasından

öğrendi.

1947'de caz müziğinin önemli merkezlerinden kabul edilen Memphis'e (Tennessee)

geldi. 1960'lı yılların sonunda seslendirdiği "The Thrill Is Gone" şarkısıyla büyük

çıkış yaptı.

"Cazın kralı" olarak anıldı, rock ve blues müziğinin birçok ismini etkiledi. İlerleyen

yaşına rağmen sahneye çıkmaya devam etti. 15 kez Grammy Ödülü'ne layık görüldü.