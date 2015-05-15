ABD'li cazcı B.B. King öldü

Kızı, B.B. King'in Las Vegas'taki evinde uyurken yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uzun
yıllardır diyabet rahatsızlığı bulunan sanatçı, şikayetlerinin artması üzerine hastaneye
kaldırılmıştı.
Asıl adı Riley B. King olan sanatçı, 16 Eylül 1925
tarihinde, Mississippi eyaletinde bir
pamuk tarlasında dünyaya geldi.
Çocukluğunda kilise korolarında görev aldı. Gitar çalmayı bir papaz olan amcasından
öğrendi.
1947'de caz müziğinin önemli merkezlerinden kabul edilen Memphis'e (Tennessee)
geldi. 1960'lı yılların sonunda seslendirdiği "The Thrill Is Gone" şarkısıyla büyük
çıkış yaptı.
"Cazın kralı" olarak anıldı, rock ve blues müziğinin birçok ismini etkiledi. İlerleyen
yaşına rağmen sahneye çıkmaya devam etti. 15 kez Grammy Ödülü'ne layık görüldü.