Dexter oyuncusu Mabel Pantaleon kayıp

New York’un Manhattan semtinde yaşayan 31 yaşındaki aktris Mabel Pantaleon’dan pazar gününden bu yana haber alınamıyor.

ABD’nin dünyaca ünlü televizyon dizilerinden Dexter’da bir dönem rol alan aktrisin yakınları, daha önce geçirdiği ağır depresyon yüzünden endişe ettiklerini söyledi.

Geçen yıl hemşirelik eğitimini yarıda bırakıp aktris olmak için Hollywood kapılarını zorlamaya başlayan Panteleon’un yeni bir manik depresif krizi yaşıyor olabileceği düşünülüyor.

Birçok gazetede Panteleon’un en son görüldüğü yer ve fiziksel özelliklerini anlatan ilanlar yayımlandı.

Panteleon, Dexter dışında 'Mystery ER' isimli dizideki performansıyla da dikkat çekmişti.