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ABD'li aktris Barbra Streisand: Erkeklerin değil, medyanın istismarıyla karşılaştım

"Küçük burnu olan o güzel kızlardan birisi değildim"

20 Mart 2018 14:59

ABD’li Oscar ödüllü aktris Barbra Streisand, katıldığı talk şovda hiç cinsel istismara uğramadığını belirterek, "elki de görünüşümden kaynaklanıyor. Küçük burnu olan o güzel kızlardan birisi değildim" dedi. Streisand, erkeklerden öte kariyeri boyunca medyanın istismarıyla karşılaştığını belirtti.

Streisand, yaşamı boyunca hiç cinsel saldırıya uğramadığını söyledi. Streisand, son dönemde başta Hollywood olmak üzere sinema ve siyaset dünyasını etkileyen “Me Too” (Ben de) kampanyası ile yaşadıkları saldırıları ifşa etmeye başlayan kadınlar arasında olmadığını belirtti.

Bir talk şov programında “Hiç cinsel tacize uğradınız mı?” sorusuyla karşılaşan Streisand, “Asla. Belki de görünüşümden kaynaklanıyor. Küçük burnu olan o güzel kızlardan birisi değildim. Belki de bu yüzden…” diye konuştu.

Habertürk’ün haberine göre Streisand, şaka yaptıktan sonra erkeklerden öte kariyeri boyunca medyanın istismarıyla karşılaştığını belirtti.

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