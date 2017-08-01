ABD'li aktör ve oyun yazarı Sam Shepard hayatını kaybetti. Ailesi, 77 yaşındaki sanatçının Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Shepard, 1979 yılında yazdığı Buried Child adlı oyunla Pulitzer Drama Ödülü'nü kazanmıştı.

New York dergisi bir zamanlar 'kuşağının en büyük Amerikan oyun yazarı' olarak nitelendirdi.

Sam Shepard kimdir?

Eserlerinin çoğu açık sözlülüğü ve uyumsuz (absürd) yapısıyla bilinir.

Sam Shepard, 5 Kasım 1943 tarihinde Fort Sheridan, Illinois, ABD‘de doğmuştur. Babası Samuel Shepard Rogers, Jr., annesi Jane Elaine Schook’dır. Sandy Rogers ve Roxanne Rogers adlarında iki kız kardeşi vardır. Lise yıllarında oyunculuk yapmaya başladı. Aynı zamanda oyun yazarlığına da başladı. 1961 yılında liseyi bitirdiğinde veteriner olmak için bir yıl okudu. 1962 yılında kasabaya gelen bir gezici tiyatro ile evini terk ederek onlarla 2 yıl geçirdi. Oyunlar yazmaya başladı ve 1963 yılında New York‘ta yerleşti.

1971 yılında Londra‘ya taşındı. 1974 yılında tekrar ABD’ye gelerek San Francisco‘ya yerleşti. Magic Tiyatrosu’nda oyun yazarı oldu.

1979 yılında Gömülü Çocuk adlı oyunu ile Pulitzer Ödülü kazandı. Bob Dylan ile yaptığı ortak çalışmalar sürrealist bir film olan Renaldo & Clara ile başlamış, Dylan’ın Knocked Out Loaded albüme kadar devam etmiştir.

Sam Shepard, yazdığı birçok tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok filmde de oynamıştır.

Sam Shepard, 9 Kasım 1969 tarihinde oyuncu O-Lan Jones ile evlendi. 1984 yılında boşandı. Jesse (d.1970) adında bir oğlu vardır.

Sam Shepard, 1983 yılından beri Oscar Ödülü sahibi Jessica Lange ile birlikte Manhattan‘da yaşamaktadır. Hannah Jane Shepard (D.13 Ocak 1986) ve Samuel Walker Shepard (D.14 Haziran 1987) adlarında iki çocuğu vardır.