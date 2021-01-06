Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu’ndan BioNTech aşısının Türkiye’de ortak üretileceği iddialarına yanıt: Görüşmelerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BioNTech’in geliştirdiği aşının Türkiye’de ortak üretilmesi konusunda önümüzdeki hafta açıklama yapacağı konuşuluyor. “Aşıyı Abdi İbrahim üretecek” söylentileri üzerine açıklama yapan Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “BioNTtech ile görüşmelerimiz sürüyor. Ancak henüz bir anlaşma yapılmadı” dedi.

Sağlık Bakanlığı koridorlarında BioNTech aşısının Türkiye’de üretilmesiyle ilgili anlaşma sağlandığı ve detayların Erdoğan tarafından duyurulacağı aktarılırken, gözler bu üretime uygun altyapıya sahip Türk ilaç şirketlerine çevrildi. Dünya’dan Yasemin Salih’in haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta sonunda BioNTech aşısının Türkiye’de üretileceğine yönelik açıklamada bulunmuş, “Biontürk randevusu”yla ilgili haberler büyük yankı uyandırmıştı. Kulislerde BioNTech’in patronlarından Prof. Dr. Uğur Şahin’in, “Aşının Türkiye ve Almanya üretimini Pfizer’a vermedik” sözleri hatırlatılarak mutlaka bir Türk şirketle anlaşma yapılacağı konuşuluyor. Bakan Varank’ın konuyla ilgili açıklamasında TÜBİTAK’ı anlaşmayla ilgili görevlendirdiğine de dikkat çekilen kulislerde, TÜBİTAK yöneticilerinin bir aya yakın süredir BioNTech ile Ankara arasında mekik dokudukları da ifade ediliyor.

Öte yandan kulislerde BioNTech’in mRNA teknolojisiyle geliştirdiği FDA onaylı COVID-19 aşısı için üretimin Abdi İbrahim tarafından yapılacağı konuşuluyor. Söz konusu iddialara yanıt veren Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Aşı üretme iznini aralık ayında aldık. Aşı üretmek için imkânımız vardı, tesisimiz vardı, başvurduk ve izin aldık. Türkiye’de bu izni alan birkaç firma var. Herkes gibi biz de Türkiye’de aşı üretmek için belirli firmalarla görüşüyoruz. Bunlardan biri de Biontech. Şu anda bir anlaşmamız yok” dedi.

"Yatırım yapma kapasitemiz var; BioNTech aşısını Türkiye’ye üretmeye talibiz"

BioNTech’in aşısını Türkiye’ye üretmeye talip olduklarının altını çizen Barut, anlaşma sağlanır sağlanmaz ek yatırım yaparak hızlıca üretime geçmek için finansal ve altyapı gücüne sahip olduklarını ifade etti. Barut, “Türkiye’de bu teknolojide bir aşı üretilemez” yorumlarıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz şu anda Sinovac aşısını üretebiliriz, o teknolojiyi biliyoruz ama BioNTech’in teknolojisini bilmiyoruz. Kısa zamanda nasıl bir ek yatırım gerekiyorsa yapabilme kapasitemiz var. Biz her açıdan bunu başarabiliriz, bu nedenle talibiz.”

Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, aşı üretimi için sadece BioNTech ile değil Moderna dahil birçok firma ile de görüşme halinde olduklarının altını çizdi.

"BioNTech’in en üst düzey yöneticisiyle görüşme halindeyiz"

Aynı şekilde BioNTech’in de başka firmalarla görüştüğünü vurgulayan Barut, gelinen noktayı şöyle anlattı:

“BioNTech’in en üst düzey yöneticisiyle görüşme halindeyiz. Ancak henüz Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüşmedim. Kendisine aralık ayında bir mail attım. Türkiye’de üretime yönelik görüşmelerimizi hatırlattım. Abdi İbrahim’in sadece Türkiye değil Cezayir gibi ülkelerde de üretim gücü olduğunu belirttim. Çünkü biliyorum ki kendisi Almanya ve Türkiye’deki üretimi Pfizer’e vermeyeceğini söylemişti. Ancak elbette onlar da araştırıyorlardır.”