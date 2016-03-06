AB'den Zaman'a kayyum yorumu: Türkiye, AB ile yakınlaşmada tarihi fırsatı heba ediyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Zaman gazetesine kayyum atanmasını değerlendirdi. Tagesspiegel gazetesine konuşan AP Başkanı Schulz, “Türkiye, Avrupa Birliği ile yakınlaşmada tarihi fırsatı heba ediyor” dedi.

Zaman gazetesine polis müdahalesini Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Pazartesi sabahı AB zirvesi öncesinde yapacağı görüşmede gündeme getireceğini kaydeden Schulz, “Medyaya yönelik yeni girişimler ve Kürtlere dönük yaklaşımlar dramatik ve son derece kaygı verici gelişmelerdir. AB, Pazartesi günü zirvede bunlara dönük net ifadeler bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sığınmacı krizinin çözümünden Suriye’deki savaşa barışçıl bir çözüm bulunmasına kadar, Ortadoğu'da birçok sorunun çözümünde AB için önemli ve stratejik bir ortak olduğunu belirten Schulz, “Hedefimiz Türkiye'yi AB'ye bağlamak ve ona bir perspektif vermek olmalıdır. Ancak şurası açık ki, bunun için indirim yapılması ve AB'nin temel değerlerinden ödün vermesi söz konusu olamaz” dedi.