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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

AB'den Türkiye’ye temel haklar uyarısı

AB Komisyonu Üyesi Günther Oettinger Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarısız darbe girişimini Türkiye’deki demokratik temel hakları daha da kısıtlamak için kullanmaması yönünde uyardı.

17 Temmuz 2016 11:51


Welt am Sonntag gazetesine bir demeç veren Günther Oettinger “İşbirliğimizi sıkı sıkıya hukuk devleti prensiplerine göre ve değerlerimize uygun bir biçimde sürdüreceğimizi umuyorum” diye konuştu. Oettinger, Erdoğan'ın darbeyi Türkiye'deki demokratik temel hakları daha da kısıtlama yönünde kullanması halinde, Avrupa Birliği ve NATO'nun temsil ettiği değerlerden daha da uzaklaşacağını ifade etti. Oettinger bu durumda Erdoğan'ın “Her ne kadar iç siyasette kendi pozisyonunu güçlendirecek olsa da dış politikada kendisini tecrit edeceğini" vurguladı.

Darbenin teröre karşı savaşta hareket kabiliyetini artırmak için bir temel olmadığını vurgulayan Oettinger “Darbeciler suçludur ama bunlar terörist değildir” ifadelerinde bulundu. AB Komisyonu Üyesi Günther Oettinger “Parlamentodaki azınlıkların ve ülkedeki medyanın özgürlüklere ihtiyacı var. Bunlar kısıtlanmamalı” diye konuştu.

15 Temmuz tarihindeki başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye'de 2 bin 745 hâkim ve savcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi gözaltına alındı. Aralarında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve 3. Kolordu Komutanı Orgeneral Erdal Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda komutanın gözaltına alındığı bildirildi. Öztürk'ün 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan askerlere kışlalarına dönme çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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