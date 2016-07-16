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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

AB'den Türkiye'ye anayasal düzen çağrısı

Avrupa Birliği yetkilileri, Türkiye'ye anayasal düzene geri dönülmesi ve demokratik kurumlara saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

16 Temmuz 2016 10:31


Avrupa-Asya toplantısı ASEM'in 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'da bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilcisi Frederice Mogherini zirvenin kapanışında Türkiye'deki gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. 28 AB üyesi ülke adına hazırlanan bildiride, "Türkiye'yi süratle anayasal düzene geri dönmeye çağırıyoruz" denildi.

Bildiride, "AB, demokratik olarak seçilmiş hükümeti, ülkenin kurumlarını ve hukuk devletini desteklemektedir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Türkiye'nin AB'nin kilit önemdeki ortaklarından biri olduğu vurgulandı.

'Ciddi sonuçları olacak'

AB konseyi Başkanı donald Tusk, darbe girişiminin AB-Türkiye ilişkileri ve tüm bölge açısından önemli sonuçları olacağını belirtti. Tusk, Türkiye'nin tansiyonunun silahla düşürülemeyeceğini belirtti.

AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'de 'itidalli olunması ve demokratik kurumlara saygı gösterilmesi' çağrısı yapmıştı.

Mogherini, Ankara ve Brüksel'deki AB delegasyonları ile yakın temasta olduğunu ifade etmişti.

Türkiye'de darbe girişimi sırasında ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ülke genelinde 336 kişinin de darbe girişimi ile bağlantılı olarak tutuklandığı ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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