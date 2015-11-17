AB'den 'Samanyolu' açıklaması

Avrupa Birliği, Samanyolu Yayın Grubu'na bağlı çok sayıda televizyon ve radyo istasyonunun, devlet kuruluşu Türksat'ın uydusundan çıkarılmasını endişeyle not ettiklerini bildirdi.



Meydan gazetesinin haberine göre; Konuyla ilgili soruya cevap veren Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğüne saygının önemini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Kurulacak hükümete çağrı





Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili 2015 raporunda ifade özgürlüğüne saygı ile ilgili alanda ciddi kötüleşmeden duyduğu endişeyi ortaya koyduğunu belirten sözcü, "Yeni Türk hükümetinin reform gündemini yeniden uygulamaya koymasını bekliyoruz. Komisyon, yeni hükümetle hukukun üstünlüğü ve teme haklar alanındaki tüm reformlarda birlikte çalışmaya hazırdır." açıklamasını yaptı.