TÜRKSAT'ın sansür kararı sonrası Samanyolu kanalları karanlığa gömüldü!

Samanyolu Yayın Grubu bünyesindeki televizyon ve radyo kanallarının Türksat uydusundan indirilmesi kararı bu gece 00.00 itibariyle hayata geçirildi. Samanyolu Grubu yayınları, karasal yayınla beraber internet üzerinden ve Hotbird uydusu üzerinden devam ediyor.

Türksat'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yayın grubuna bağlı Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Mehtap TV, Yumurcak TV ile Türkiye'nin ilk Kürtçe özel televizyonu Dünya TV'nin de aralarında bulunduğu 13 TV ve radyo kanalı, Türksat üzerinden yıllardır milyonlarca kişiye ulaşıyordu.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Samanyolu Yayın Grubu televizyon ve radyolarını karartma kararını alan Türksat'ın savunmasının alınmasını kararlaştırmıştı.

Öte yandan, 1992 yılından bu yana yayıncılık yapan Samanyolu Yayın Grubu, bu kararı gerek Türk mahkemelerinde, gerekse Uluslararası mahkeme ve platformlara taşıyarak hukuk içerisinde hakkını arayacağını açıkladı.

14 kanala sansür

Samanyolu Grubu'nun Türksat'tan çıkartılması ile gruba ait 14 kanal ile birlikte aynı uydu paketi içerisinde yer alan Irmak TV ve Radyo Cihan'ın da yayınları sansüre uğradı. Bu uygulama kapsamında 15 Kasım 2015 saat 00:00 itibari ile basın özgürlüğü ellerinden alınan 16 medya kurumu şöyle:

Samanyolu TV Avrupa, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Yumurcak TV, MC TV, Dünya TV, Tuna Shopping TV, Irmak TV, Samanyolu TV Türkiye, Samanyolu Haber, MC EU, Burç FM, Radyo Mehtap, Dünya Radyo, Radyo Berfin, Radyo Cihan.

Samanyolu Yayın Grubu'na ait televizyon kanallarını internet vasıtasıyla aşağıdaki adreslerden izleyebilirsiniz:

Samanyolu Tv'yi izlemek için tıklayınız

Samanyolu Haber Tv'yi izlemek için tıklayınız

Mehtap Tv'yi izlemek için tıklayınız

Yumurcak Tv'yi izlemek için tıklayınız