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Bilim / Teknoloji

AB'den Facebook, Twitter ve Google'a uyarı

"Sahte ve kopya edilmiş ürünlerin pazarlanması..."

18 Mart 2017 10:11

AB Komisyonu, Facebook, Twitter ve Google’dan platformlarında dolandırıcılık ve sahtekârlıkları önlemelerini, AB tüketici kurallarına uygun hareket etmelerini talep etti.

DHA'nın haberine göre açıklamada, AB tüketici yetkilileri ve kurumlarının sosyal medya siteleri ve internet kullanımı sırasında çok sayıda sahtekarlık ve dolandırıcılık gerçekleştirildiği, ayrıca AB tüketici kurallarıyla uyumsuz hizmet ve koşullarına sahip sözleşmeler yapıldığı ihbarını aldıkları kaydedildi.

AB tüketici yetkililerinin ve AB Komisyonunun 16 Mart tarihinde Facebook, Twitter ve Google şirketlerinden temsilcilerle bu soruna yönelik çözüm teklifleri görüşmek üzere bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şirketlerden bir ay içerisinde somut çözüm önerileri sunmalarının istendiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan görüşmede, şirketlerin bu konularla ilgili değişiklik teklifleri yapmayı kabul ettiklerine dikkat çekilerek, AB'nin sanal ortamda ücretsiz üyelik adı altında tüketiciden ödeme alınan üyelik dolandırıcılıkları, abonelik tuzakları, sahte ve kopya edilmiş ürünlerin pazarlanması ve yalan promosyonlarla ilgili uygulamaların kaldırılmasını talep ettiği belirtildi.

 

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