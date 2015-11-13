AB’den Dumanlı tepkisi: Çok endişeliyiz

Ekrem Dumanlı ile ilgili çıkarılan tutuklama kararını ‘ciddi endişe’ ile not ettiklerini vurgulayan AB Komisyonu, basın hürriyeti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hayati olduğuna bir defa daha dikkat çekti. Gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten AB, 12 Kasım’da Zaman'a yapılan polis baskınını da ‘endişe’ ile kayıtlara geçirdiğini ifade etti.

CİHAN'nın haberine göre; Bir soruya karşılık Dumanlı’nın darbeye teşebbüs ve suç örgütü kurduğu iddiası ile yakalama kararına tepki gösteren AB Sözcüsü Maja Kocijancic, Salı günü yayınlanan ilerleme raporunu hatırlatarak, basın hürriyeti ihlallerine yönelik kaygılarını tekrar hatırlattı. "Çok endişeliyiz." diyen Sözcü, ilerleme raporunda gazetecilerin sindirilmesine yönelik baskıların bir an evvel sonlandırılması için çağrı yapıldığına işaret etti.



Kocijancic, "Masumiyet karinesi ile sanıkların haklarına tam saygı gösterilmesinin ehemmiyetinin bir defa daha altını çizmek isterim." dedi.