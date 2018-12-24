AB'den ayrılma süreci dizi oluyor: Brexit'in arkasındaki adamla tanışın

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci televizyon dizisi oluyor. Adı "Brexit" olan ve başrolünde "Sherlock" dizisiyle tanınan Benedict Cumberbatch’in yer aldığı dizi 19 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak. Fragmanda "Brexit'in arkasındaki adamla tanışın" ifadesi kullanılıyor.

Dizi, İngilizleri AB’den ayrılma yönünde oy vermek için cesaretlendiren siyasi kampanyayı ve Brexit referandumunu konu ediyor.

Dizide ayrılık kampanyasının yaratıcısı ve direktörü Dominic Cummings’in hikayesi anlatılıyor.

Fragmanda, Cummings, Britanya’da "halkın yüzde 99’unun adını hiç duymadığı, günümüzün en önemli figürü" diye anılıyor.

Dizinin ilk teaser'ı yayınlandı.