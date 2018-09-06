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Bilim / Teknoloji

AB'den Apple'ın Shazam'ı satın almasına onay

Kişisel bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler için mobil bir uygulama olan Shazam, cihazlardaki mikrofonu kullanarak çalan müzikleri tanımlıyor

06 Eylül 2018 20:50

Avrupa Birliği (AB), Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın Shazam müzik uygulamasını satın almasını onayladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın Shazam uygulamasını satın almasının rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı bildirildi.

Kişisel bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler için mobil bir uygulama olan Shazam, cihazlardaki mikrofonu kullanarak çalan müzikleri tanımlıyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşme ve satın almaları engelleyebiliyor.

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