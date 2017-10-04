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Ekonomi

AB'den Amazon'a 250 milyon euroluk ceza

"Amazon'un vergi uygulamaları AB kurallarına göre yasa dışı bulundu"

04 Ekim 2017 18:53

Avrupa Birliği (AB), internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg'daki vergi uygulamalarından dolayı 250 milyon euro geriye dönük borç çıkardı.

Amazon'un Lüksemburg'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayan AB Komisyonu, şirketten geriye dönük 250 milyon euroluk vergiyi faiziyle birlikte Lüksemburg'a geri ödemesini talep etti.

Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamaları AB kurallarına göre yasa dışı bulundu" dedi.

Vestager: Faiziyle ödenmeli

Dünya gazetesinin haberine göre Vestager, mevcut kuralların yeni olmadığını anımsatarak, "Lüksemburg’da Amazon şirketinin faydalandığı uygulamayla şirket, 2003-2011 arasındaki dönemde kârlarının 4'te 3'ünü bir şirketten diğer şirkete aktardı. Bu kurallara aykırı ve yasa dışıdır. Söz konusu, 250 milyon euro faiziyle birlikte geri ödenmelidir" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, daha önce de Google'a, arama sonuçlarını kendi lehine çevirerek rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro tutarında ceza kesmişti.

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