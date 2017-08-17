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Dünya

Trump bu kez Amazon'u hedef aldı: Vergisini ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor

Trump, otomobil üreticisi Ford ve teknoloji devi Apple ile ilgili sert açıklamalar yapmıştı

17 Ağustos 2017 00:05

ABD Başkanı Donald Trump, "Amazon, vergisini ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD çapında kasabalar, şehirler ve eyaletler zarar görüyor ve bir sürü insan işinden oluyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaların ardından Amazon hisseleri piyasalar açılmadan önceki erken işlemlerde yüzde 1.2 düştü.

 

Daha önce de 2 dünya devini hedef almıştı
 

Daha önce de Trump, otomobil üreticisi Ford ve teknoloji devi Apple ile ilgili sert açıklamalar yapmıştı. Trump'ın açıklamaları sonrası Meksika yatırımını iptal etmiş, Apple ise fabrika sözü vermişti.
 

İstihdamı tehdit ediyor
 

Dağıtımdan sevkiyata yaptığı inovasyonlarla gündemde kalmaya devam eden e-ticaret devi  Amazon, insanlık tarihinde 1 trilyon dolarlık değere ulaşmaya en yakın şirket.

Ancak uzmanlar bu büyümenin bir bedelinin olacağı uyarısında da bulunuyor. New York Üniversitesi profesörü Anindya Ghose daha önce Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Bu denli bir büyüme durumunda birçok insan işinden olabilir. Amazon fiziksel mağazalarda tüketicilerin insanlarla uğraşmasını istemiyor.” demişti.

Amazon Go adıyla ABD'nin Seattle eyaletinde denenmeye başlayan yeni sistemde, müşteriler ihtiyaç duydukları ürünleri alarak herhangi bir işlem yapmadan çıkabiliyor. Bu da iş gücüne olan ihtiyacı azaltıyor.

 

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