T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amazon 2 bin 250 kişiyi işe alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, New York eyaletinde 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu

06 Eylül 2017 19:49

ABD'li e-ticaret devi Amazon, New York eyaletinde 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin New York eyaletinin Staten Island bölgesinde kurulması planlanan dağıtım ve müşteri hizmetleri merkezinde 2 bin 250 kişiye yeni istihdam sağlayacağı bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, ABD'nin finansal merkezi olarak kabul edilen ve 8,5 milyon insanın yaşadığı New York metropolitan bölgesine hizmet verecek merkezin yaklaşık 80 bin metrekarelik alana kurulacağı ve yüksek teknoloji seviyesinde robotik ekipmanlarla donatılacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcısı Sanjah Shah, New York gibi önemli bir merkezde firmanın ilk kuracağı dağıtım merkezinin önemli olduğuna dikkati çekti.

New York Valisi Andrew Cuomo da açıklamasında, kurulacak merkez ve yapılacak yatırım sayesinde New York'un küresel inovasyon ve ekonomi alanındaki liderlik konumunu pekiştireceğinin altını çizdi.

Açıklamanın ardından, Amazon'un hisseleri New York borsasının açılmasının öncesinde yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 0,4 kazançla seyrediyor.

ETİKETLER

Amazonişe alacakişçi alacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24