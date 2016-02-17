ABD'den YPG'ye çağrı: Türkiye ile gerilimi artıracak adımlardan kaçının; bunlar zarar verici

ABD Dışişleri Bakanlığı, PYD’nin askeri kanadı YPG’ye, Türkiye ve bölgedeki diğer Arap muhalif gruplarla gerilimi artıracak adımlardan kaçınması, Türkiye’ye de sınır ötesine topçu ateşini durdurması çağrısında bulundu.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre, Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, günlük basın brifinginde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki YPG mevzilerini vurmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

YPG’nin IŞİD’e karşı sahada etkili bir güç olduğunu ifade eden Toner, ancak örgütün sahadaki bazı adımlarının “zarar verici” olduğunu ve IŞİD’I yenilgiye uğratma yolunda Suriye’nin kuzeyinde sergilenen ortak çabaları baltaladığını söyledi.

Toner, Türkiye’nin de IŞİD karşıtı koalisyonun değerli bir üyesi olduğuna ve YPG ile ilgili belli endişelerinin bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“YPG’yi Türkiye ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer Arap muhalif güçlerle gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya çağırdık çünkü bunların zarar verici olduğunu düşünüyoruz. Afrin’in dışında ilave toprak ele geçirdiler, Minnak hava üssü de dahil olmak üzere Azez’e yakın kesimlere saldırdılar. Bu adımların IŞİD’i yenilgiye uğratmaya dönük genel çabaya zarar verici olduğu yönündeki düşüncemizi kendilerine net biçimde ilettik. Aynı zamanda Türkiye’yi de sınır ötesine topçu ateşine son vermeye çağırdık.”

Toner, bir başka soru üzerine, Türkiye’nin herhangi türden bir kara harekatına hazırlandığına dair bir bulgu görmediklerini belirtti.

YPG güçlerinin Rus hava güçleriyle işbirliği yaptığına dair bir işaretin olup olmadığı sorusunu ise Toner, “Hayır. (Arada) Hiçbir şekilde bir bağlantı görmedik” diye yanıtladı.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği topçu ateşi Savunma Bakanlığı brifinginde de gündeme geldi.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Türkiye sınırı boyunca herkesi gerilimi düşürmeye çağırdıklarını vurgulayarak, bunun hem Türkiye’yi hem de sahadaki aktörleri kapsadığını kaydetti.