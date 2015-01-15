ABD'den yayın yasağı eleştirisi: Gazeteciler kendi kararlarını almalı

Amerikan Dışişleri Sözcüsü, Türkiye’de kapağı yayınlanan web sitelerinin ilgili sayfalarının mahkeme kararıyla engellenmesini eleştirerek ifade özgürlüğünün önemine değindi ve “Bunlar gazetecilerin kendilerinin karar vermesi gereken konular” dedi.

Amerikan Dışişleri Sözcüsü Marie Harf, ifade özgürlüğüne vurgu yaparak bu yayına bağımsız basın kuruluşlarının karar vermesi gerektiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yayınlayan web sitelerinin ilgili sayfalarına erişimini engelleyen kararını değerlendiren Harf, “basın kuruluşlarının ne yayınlayacaklarını bağımsız profesyonel muhakeme çerçevesinde kendilerinin belirleyebilmesinin” önemine değinerek şunları söyledi: “Sanırım hepimizin bildiği gibi bunlar karmaşık konular ama en nihayetinde gazetecilerin kendilerinin karar vermesi gereken konular. Elbette ifade özgürlüğü Türk Anayasası’nın garanti ettiği bir şey. Ve bunun sadece Türkiye’de değil, her yerde önemli olduğuna inanıyoruz.”

'Basın kuruluşları kararları kendi vermeli'

Harf, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın, yazdığı bir tweet mesajında Hz. Muhammed’e atfen şekiller yayınlanmasını “açık bir tahrik ve provokasyon” olarak değerlendirmesi konusunda ise şunları söyledi: “Bu tür tasvirlerin yayınlanması konusunda birçok kişinin çok güçlü hisler içinde olduklarını açıkçası biliyoruz. Ancak yeniden söylüyorum. Her bağımsız basın kuruluşu bu konudaki kararını kendi başına alabilmeli.”

Harf, bir gün önceki basın toplantısında Obama Yönetimi’nin Hz. Muhammed’in karikatürlerinin yayınlanmasını hiçbir zaman kınamadığını belirterek, “Biz kesinlikle Charlie Hebdo’nun bu tür şeyler (Hz. Muhammed tasviri) yayınlama hakkını destekliyoruz. Bir demokraside bu olur. Nokta” demişti.

'Erdoğan'ın İsrail devletini tarif şekline katılmıyoruz'

Harf, yine soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Paris’teki yürüyüşe katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu eleştiren “Hangi yüzle gitti anlamakta zorlanıyorum” şeklindeki sözlerine de bir yorum getirerek şöyle konuştu: “Biz, Başbakan Netanyahu’nun Paris’te diğer dünya liderlerinin yanında bulunmasının teröre karşı Fransız halkıyla anlamlı bir birlik mesajı olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail devletini tarif şekline katılmıyoruz.”



