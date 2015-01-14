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Facebook ve Twitter'a kapatma kararı!

Söz konusu içerik kaldırılmışsa engelleme kararı uygulanmayacak, ancak kaldırılmamışsa engelleme kararı yürürlüğe girecek

14 Ocak 2015 13:46

MİT tırlarının Adana’da durdurulmasına ilişkin tutanaklar dün internette yayıldı. Bunun ardından tutanakları yayınlayan tüm internet sitelerine erişimin engellenmesi için mahkeme kararı alındı.  

RTÜK de Adana 5. Sulh Ceza Hakimliğinin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Adana'da MİT'e ait araçların durdurulması ve aranması olayıyla ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü yayının yapılmasının yasaklanmasına karar verdiğini bildirdi.

 

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, karar, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine de erişimin engellenmesini içeriyor. Ancak Twitter’ın tutanakları yayınlayan hesabı karartmasının ardından söz konusu engelleme kararının Twitter için uygulanmayacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, şu an itibariyle engelleme kararı alınan diğer sitelerde ise içeriğin kaldırılıp kaldırılmadığına bakılıyor.

 

Söz konusu içerik kaldırılmışsa engelleme kararı uygulanmayacak, ancak kaldırılmamışsa engelleme kararı yürürlüğe girecek. Bilgi veren bir  yetkili, “Tutanakların yer aldığı birçok site için mahkeme kararı var. Şu anda süreç yürüyor” dedi. 

 

RTÜK de yasağı duyurdu

 

RTÜK; Adana 5. Sulh Ceza Hakimliğinin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Adana'da MİT'e ait araçların durdurulması ve aranması olayıyla ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü yayının yapılmasının yasaklanmasına karar verdiğini bildirdi.

 

 

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