T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'puding'li IŞİD mesajı

John Kerry: Önümüzdeki günlerde Türkiye'yle çok yakın çalışacağız

23 Eylül 2014 03:18

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 49 rehinenin serbest kalmasının ardından Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleyle ilgili bundan sonraki tutumunun ne olacağına dair bir soruya cevap verirken, "İş icraatta belli olacak" anlamına gelen "Pudingi yemeden, içinde ne olduğunu bilemezsiniz" deyimini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 49 rehinenin serbest kalmasının ardından Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye desteğini artırmasını beklediklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kerry Türkiye'nin, konuya ilişkin düzenlenen çeşitli konferanslarda, IŞİD'le mücadele çabalarına yardım etmek için söz verdiğini belirtti ve ekledi:

"Ancak öncelikle rehine sorununun üstesinden gelmeleri gerekiyordu."

New York'taki BM Genel Kurulu öncesi, MSNBC televizyonunda yayımlanan "Morning Joe" isimli sabah programına katılan Kerry, Türkiye'nin bundan sonraki tutumunun ne olacağına dair bir soruya cevap verirken, "İş icraatta belli olacak" anlamına gelen "Pudingi yemeden, içinde ne olduğunu bilemezsiniz" deyimini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı, "Önümüzdeki günlerde (Türkiye'yle) çok yakın çalışacağız" diye konuştu.

 

ETİKETLER

ışidtürkiyeıraksuriyeabdjohn kerrypudingkobaneypghaber

İlgili Haberler

Kerry: Türkiye sınırını kapatmak, yabancı savaşçı geçişini ve petrol kaçakçılığını durdurmak zorunda

John Kerry: Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelede çabalarını artırmasını bekliyoruz

Bülent Arınç: Sebepler ortada duruyorsa IŞİD gider, yerine çeşit gelir

'Musul'da yaşadığımız olay belki gözümüzü açtı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24