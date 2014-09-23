ABD'den Türkiye'ye 'puding'li IŞİD mesajı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 49 rehinenin serbest kalmasının ardından Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleyle ilgili bundan sonraki tutumunun ne olacağına dair bir soruya cevap verirken, "İş icraatta belli olacak" anlamına gelen "Pudingi yemeden, içinde ne olduğunu bilemezsiniz" deyimini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 49 rehinenin serbest kalmasının ardından Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye desteğini artırmasını beklediklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kerry Türkiye'nin, konuya ilişkin düzenlenen çeşitli konferanslarda, IŞİD'le mücadele çabalarına yardım etmek için söz verdiğini belirtti ve ekledi:

"Ancak öncelikle rehine sorununun üstesinden gelmeleri gerekiyordu."

New York'taki BM Genel Kurulu öncesi, MSNBC televizyonunda yayımlanan "Morning Joe" isimli sabah programına katılan Kerry, Türkiye'nin bundan sonraki tutumunun ne olacağına dair bir soruya cevap verirken, "İş icraatta belli olacak" anlamına gelen "Pudingi yemeden, içinde ne olduğunu bilemezsiniz" deyimini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı, "Önümüzdeki günlerde (Türkiye'yle) çok yakın çalışacağız" diye konuştu.