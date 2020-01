Kerry: Türkiye sınırını kapatmak, yabancı savaşçı geçişini ve petrol kaçakçılığını durdurmak zorunda

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Türkiye, Suriye sınırını kapatmak; yabancı savaşçıların geçişini ve petrol kaçakçılığını durdurmak zorunda” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan "Msnbc" kanalına konuşarak Türkiye'ye IŞİD konusunda bir sert mesaj gönderdi.

Rehine krizinin sona erdiğine dikkat çeken Kerry, "" dedi.

Kerry, “Türkiye, Suriye sınırını kapatmak; yabancı savaşçıların geçişini ve petrol kaçakçılığını durdurmak zorunda” diyerek Türkiye'yi üstü kapalı bir şekilde uyardı.

Program yapımcısı Andrea Mitchell, Kerry'nin bu açıklamasını Twitter hesabından duyurdu:

.@JohnKerry tells me Turkey must close its border with Syria stop foreign fighters and oil smuggling to ISIS pic.twitter.com/0SVNAJI7Ok