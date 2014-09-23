T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kerry: Türkiye sınırını kapatmak, yabancı savaşçı geçişini ve petrol kaçakçılığını durdurmak zorunda

John Kerry: Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelede çabalarını artırmasını bekliyoruz

23 Eylül 2014 00:19

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Türkiye, Suriye sınırını kapatmak; yabancı savaşçıların geçişini ve petrol kaçakçılığını durdurmak zorunda” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerikan "Msnbc" kanalına konuşarak Türkiye'ye IŞİD konusunda bir sert mesaj gönderdi.

Rehine krizinin sona erdiğine dikkat çeken Kerry, "" dedi.

Kerry, “Türkiye, Suriye sınırını kapatmak; yabancı savaşçıların geçişini ve petrol kaçakçılığını durdurmak zorunda” diyerek Türkiye'yi üstü kapalı bir şekilde uyardı.

Program yapımcısı Andrea Mitchell, Kerry'nin bu açıklamasını Twitter hesabından duyurdu:

 

ETİKETLER

john kerryabddışişleri bakanıtürkiyeışidpetrolhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24