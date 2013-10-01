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ABD'den Türkiye'nin füze savunmasına itiraz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne, Türkiye'nin uzun menzilli füze savunma sistemi ihalesinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden CPMIEC firması ile sözleşme görüşmelerine başlaması soruldu

01 Ekim 2013 09:30

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psakiye, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin uzun menzilli füze savunma sistemi ihalesi soruldu. Sözcü, Çin Halk Cumhuriyeti'nden CPMIEC firması ile sözleşme görüşmelerine başlanılmasına karar vermesine yönelik soru üzerine, "Türk hükümetine, NATO sistemleriyle veya kolektif savunma kapasitesiyle birlikte çalışmayacak bir füze savunma sistemiyle ilgili olarak ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirketle anlaşma görüşmelerine yönelik ciddi kaygılarımızı ilettik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

"Türk hükümetinin yaptırımlı bir firma ile ortaklığının sonuçlarının ne olabileceğine" dair soru üzerine Psaki, bu noktada bu sorunun hipotetik kaldığını ama kararın verilmesi halinde, bu konuda konuşabileceklerini kaydetti.

Psaki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Demokratikleşme Paketi'ne yönelik soru üzerine de, Türk hükümetinin demokratikleşme reformu açıklamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik soru üzerine Psaki, "Türk hükümetini, dini özgürlüklerin genişletilmesi için ek reformlar yapmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

Psaki, ancak, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasının pakete dahil olmamasından hayal kırıklığı duyduklarını bildirdi.

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