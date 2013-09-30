Çin’le füze anlaşmasına ABD’den tepki

ABD yönetimi, Türkiye’nin ABD’nin yaptırımı altındaki bir Çin şirketiyle füze anlaşması imzalama kararına tepki gösterdi.

Reuters ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, “Türk hükümetinin ABD’nin yaptırım uyguladığı bir şirketle, NATO sisteminde ya da kolektif savunma kapasitesi içinde kullanılamayacak bir füze savunma sistemi için görüşmeler sürdürmesiyle ilgili ciddi endişelerimizi ilettik. Bu konudaki görüşmelerimiz sürecek” dedi. ABD sözcüsü, Türkiye’nin Çin ile ortak üreteceği füzelerin NATO kapsamında kullanılamayacağını da açıkça ortaya koymuş oldu.

Büyük süpriz

Hükümet, geçen hafta uzun menzilli füze ve FD-2000 füze savunma sistemi üretimi konusunda ABD, Rusya ya da Avrupa’daki şirketler yerine, Çin şirketi CPMIEC ile anlaşma imzalayacağını açıklamıştı. CPMIEC, “nükleer silahların yaygınlaştırılması anlaşmalarını” ihlal ettiği gerekçesiyle Şubat 2013’ten itibaren ABD’nin yaptırım uygulanan şirketler listesinde.

Bazı Batılı uzmanlara göre Amerikan şirketi Raytheon Co. ya da Fransız-İtalyan şirketi Eurosam SAMP/T. ile anlaşma yapması beklenen Türkiye’nin bu tercihi büyük sürpriz oldu.

Suriye sınırına ABD, Almanya ve Hollanda’dan ikişer Patriot füze savunma sistemi yerleştiren Türkiye’nin, yakın müttefiki ABD yerine Çin şirketini seçmesinin hem maliyeti düşürmek, hem de askeri üretime dahil olmak istemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.